पुलिस अभिरक्षा से फरार 50 हजार के इनामी को गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा: अस्पताल में दिया था चकमा, मुठभेड़ में हुआ था गिरफ्तार

पुलिस ने बताया है कि पकड़ा गया आरोपी हिस्ट्रीशीटर है और वह मरदह थाना क्षेत्र के नोनहरा गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, वह जिला जेल में बंद था इसी दौरान उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां 29 अगस्त को उसने पुलिसकर्मियों को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने बताया है कि 21 अगस्त को उसे ऑपरेशन के लिए जिला जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इस दौरान वह शौचालय के लिए व्हीलचेयर से पहुंचा और करीब 15 मिनट तक बाहर नहीं निकलने पर पुलिसकर्मी अंदर दरवाजा तोड़कर घुसे तो पता चला कि वह खिड़की से कूद कर फरार हो गया है।