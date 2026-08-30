अखिलेश यादव के बयान पर ओमप्रकाश राजभर का तंज, बोले- ‘वंशज होने से कुछ नहीं होता’

अखिलेश यादव के भगवान कृष्ण से जुड़े बयान पर ओमप्रकाश राजभर ने तीखा तंज किया। उन्होंने कहा कि अगर वह वास्तव में कृष्ण के वंशज होते तो कृष्ण को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति का विरोध करते। राजभर ने अखिलेश की पत्नी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि ऐसे मामले में अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ मजबूती से खड़े नहीं हुए। इसी को आधार बनाकर उन्होंने सवाल किया कि जो नेता अपने परिवार की महिला के साथ खड़ा नहीं होता, वह प्रदेश की महिलाओं के साथ कैसे खड़ा होगा। हालांकि, राजभर के इन आरोपों और उनके बयान में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।