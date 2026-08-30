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अखिलेश यादव के बयान पर ओमप्रकाश राजभर का तंज, बोले- ‘वंशज होने से कुछ नहीं होता’

UP Politics: मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। कृष्ण के वंशज होने के दावे, पत्नी को लेकर कथित टिप्पणी और कमल-कीचड़ वाले बयान पर राजभर ने पलटवार किया।
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गाजीपुर

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Dimple Yadav

Aug 30, 2026

Om Prakash Rajbhar Akhilesh Yadav News Akhilesh Yadav Krishna Statement

कृष्ण वाले दावे पर राजभर का तंज (photo- x@oprajbhar)

Om Prakash Rajbhar on Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज होती दिख रही है। यूपी सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयानों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव के खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बताए जाने वाले दावे पर भी सवाल उठाए। राजभर गाजीपुर में तीन विभागों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने अखिलेश यादव पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला।

‘कृष्ण के वंशज होते तो चुप नहीं रहते’

अखिलेश यादव के भगवान कृष्ण से जुड़े बयान पर ओमप्रकाश राजभर ने तीखा तंज किया। उन्होंने कहा कि अगर वह वास्तव में कृष्ण के वंशज होते तो कृष्ण को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति का विरोध करते। राजभर ने अखिलेश की पत्नी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि ऐसे मामले में अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ मजबूती से खड़े नहीं हुए। इसी को आधार बनाकर उन्होंने सवाल किया कि जो नेता अपने परिवार की महिला के साथ खड़ा नहीं होता, वह प्रदेश की महिलाओं के साथ कैसे खड़ा होगा। हालांकि, राजभर के इन आरोपों और उनके बयान में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

कमल और कीचड़ वाले बयान पर भी कसा तंज

मीडिया ने जब अखिलेश यादव की उस टिप्पणी को लेकर सवाल किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘कमल कीचड़ में नहीं खिलेगा’, तो राजभर ने व्यंग्य करते हुए पूछा कि फिर कमल कहां खिलेगा? इसी दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए उनके मानसिक संतुलन पर भी सवाल उठाया। राजभर ने कहा कि राजनीति में विरोध होना सामान्य बात है।

‘विरोध न हो तो नेता ही कैसा’

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका में विरोध से जुड़े सवाल पर भी ओमप्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी नेता का विरोध होना कोई नई बात नहीं है। उनके मुताबिक, विरोध के बीच ही आंदोलन और राजनीतिक गतिविधियां आगे बढ़ती हैं।

सोनिया गांधी की किताब पर भी बोले राजभर

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब के प्रकाशन को लेकर पूछे गए सवाल पर राजभर ने कहा कि अगर किताब लिखी गई है तो उसे प्रकाशित करने से किसी ने नहीं रोका है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि किताब छापकर लोगों के बीच बांटी जानी चाहिए।राजभर ने इस पर भी कटाक्ष किया कि क्या कांग्रेस यह चाहती है कि प्रधानमंत्री उनकी किताब प्रकाशित करवाएं।

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Updated on:

30 Aug 2026 02:47 pm

Published on:

30 Aug 2026 02:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / अखिलेश यादव के बयान पर ओमप्रकाश राजभर का तंज, बोले- ‘वंशज होने से कुछ नहीं होता’

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