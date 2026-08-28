इटावा में अखिलेश यादव बोले- भाजपा संकट का नाम, सरकार मुनाफाखोरी कर रही, त्योहार में महंगाई बढ़ी

महंगी चीनी पर अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से आप किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। महंगी चीनी के साथ मिलावट भी खूब हो रही है। पेट्रोल डीजल भी बहुत महंगा है।बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। त्योहार के समय महंगाई के कारण बाजार की रौनक गायब हो गई। इसका मुख्य कारण सरकार मुनाफा कमा रही है। मुनाफा कमाने के लिए सरकार ने उद्योगपतियों को खुली छूट दे दी है। मुनाफा बीजेपी के पास चंदे के रूप में पहुंच रहा है।