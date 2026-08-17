इटावा में वृद्धा और उसकी बेटी की हत्या, ससुराल वालों पर शक

एसएसपी ने बताया कि इटावा परिवाद न्यायालय का निर्णय बीते 3 अगस्त को निर्मला के पक्ष में हुआ था। जिसमें 7 हजार रुपए महीना मेंटेनेंस देने का आदेश हुआ था। मृतका के वकील ने बताया कि 3 लाख रुपए रिकवरी के लिए प्रार्थना पत्र डालने वाले थे। ‌उन्होंने शंका व्यक्त की ससुराली जनों ने यह घटना की है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है जो घटना की जांच कर रही है। बहुत जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।