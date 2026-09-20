इटावा में युवक से मारपीट का मामला, सिर पर तीन जगह चोट; पिता बोले- चचेरे भाई अगवा कर ले गए

प्रतीकात्मक तस्वीर। फोटो सोर्स- पत्रिका
UP Crime: इटावा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में शनिवार शाम पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक संतोष के चचेरे भाई उसे घर से जबरदस्ती बाजरे के खेत में ले गए और वहां उसके साथ मारपीट की। हमले में संतोष के सिर में 3 जगह गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसेसैफई मेडिकल कॉलेजरेफर कर दिया।
संतोष के पिता सूरजभान के मुताबिक, शनिवार शाम करीब 6 बजे उनके भतीजे प्रथम, सूरम सिंह और शबम घर पहुंचे। आरोप है कि तीनों संतोष को जबरदस्ती अपने साथ अगवा कर बाजरे के खेत की ओर चले गए। उस वक्त सूरजभान घर के पास चारा काट रहे थे। इसी दौरान संतोष का साला दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और बताया कि खेत में संतोष के साथ मारपीट की जा रही है। उसने आरोप लगाया कि हमलावर संतोष को जमीन पर पटककर पीट रहे हैं।
संतोष के साले से घटना की जानकारी मिलने के बाद सूरजभान और परिवार के अन्य लोग तुरंत बाजरे के खेत की ओर पहुंचे। परिवार का आरोप है कि वहां संतोष घायल हालत में मिला और उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं। पिता के मुताबिक, परिवार के लोगों को आता देखकर आरोपियों ने उनके साथ भी गाली-गलौज की और इसके बाद मौके से भाग गए। परिजन घायल संतोष को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे।
मारपीट में संतोष के सिर में 3 जगह गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर देखते हुए उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिवार का कहना है कि घटना पुरानी रंजिश से जुड़ी है और इसी विवाद के चलते संतोष पर हमला किया गया।
संतोष के पिता सूरजभान ने बताया कि उसके बेटे की शादी इसी साल 11 जुलाई को हुई थी। शादी को अभी करीब 2 महीने ही हुए हैं। परिवार के अनुसार, आरोपी पहले से ही उनके घर आते-जाते थे। सूरजभान का आरोप है कि पुरानी चोरी की रंजिश को लेकर संतोष के साथ मारपीट की गई। उन्होंने आरोपियों पर बेटे को जबरन घर से ले जाने और खेत में हमला करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। संतोष के माता-पिता ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस घटना से जुड़े आरोपों और विवाद के कारणों की जांच कर रही है। वहीं, घायल संतोष का सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
इटावा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग