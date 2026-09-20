इटावा में युवक से मारपीट का मामला, सिर पर तीन जगह चोट; पिता बोले- चचेरे भाई अगवा कर ले गए

संतोष के पिता सूरजभान के मुताबिक, शनिवार शाम करीब 6 बजे उनके भतीजे प्रथम, सूरम सिंह और शबम घर पहुंचे। आरोप है कि तीनों संतोष को जबरदस्ती अपने साथ अगवा कर बाजरे के खेत की ओर चले गए। उस वक्त सूरजभान घर के पास चारा काट रहे थे। इसी दौरान संतोष का साला दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और बताया कि खेत में संतोष के साथ मारपीट की जा रही है। उसने आरोप लगाया कि हमलावर संतोष को जमीन पर पटककर पीट रहे हैं।