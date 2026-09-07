इटावा में 40 यात्रियों से भरी स्लीपर बस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, यात्रियों ने कूद कर बचाई जान, चालक कंडक्टर फरार

Fire breaks out in Etawah sleeper bus: इटावा स्थित हाईवे पर चलती स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। गाड़ी में आग लगी देख बस चालक ने बस रोक दी। देखते-देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने किसी प्रकार बस से निकाल कर अपनी जान बचाई। स्थानीय थाना पुलिस और फायर विकेट को आग लगने की जानकारी दी गई।‌ सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो गई थी। यात्रियों का सारा सामान भी जल गया था। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस संबंध में फायर ब्रिगेड ने एक्स पर बताया कि घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।फायर विकेट की तीन गाड़ियों ने आज पर काबू पाया। ‌