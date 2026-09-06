उन्नाव में 24 घंटे में 14 सेमी बढ़ी गंगा, चेतावनी बिंदु को पार कर बह रही, रातें दहशत में बीत रही

flood situation in Unnao: उन्नाव में गंगा का जलस्तर पिछले दो दिनों से लगातार बढ़ रहा है। आज 6 सितंबर को जलस्तर समाचार लिखे जाने तक 112.480 मीटर पहुंच गया। हरिद्वार बैराज से 121147 क्यूसेक और नरौरा बैराज से 96219 क्यूसेक पानी छोड़ गया है। इसके आगे बढ़ने से गंगा का जलस्तर और भी बढ़ने की संभावना है। गंगा से सटे इलाकों में पानी हिलोरा मार रहा है। लोगों को नाव के सहारे अपनी दिनचर्या पूरी करनी पड़ रही है। बांगरमऊ से लेकर बीघापुर तक कटरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। सई नदी भी उफान पर है। जिसका जल हसनगंज क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। सड़क के ऊपर से सई नदी का पानी बह रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सतर्क है। प्रभावित क्षेत्रों में नाव की व्यवस्था की गई है।