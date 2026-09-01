उन्नाव में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में घोषित किया अवकाश, बीएसए ने जारी किया आदेश

भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। जगह-जगह जल भराव के कारण लोगों को दैनिक कार्यों को करने में भी परेशानी हो रही है। गंगा में आई बाढ़ से भी लोगों को भारी नुकसान हुआ है। कटरी क्षेत्र में सब्जियां, खड़ी फसलें भी खराब हो गई है। चंदनपुर, जाजमऊ, गंगा घाट, परियर, सफीपुर, फतेहपुर 84, बांगरमऊ, बक्सर में गंगा से सटे इलाकों की फसल बर्बाद हो गई। एडीएम वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का का सर्वे कराया जा रहा है। राजस्व टीम प्रभावित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी।