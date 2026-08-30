लखनऊ-उन्नाव-कानपुर राजमार्ग पर रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर, बस चालक की मौत, 16 यात्री घायल

Unnao Roadways Bus Truck Accident: उन्नाव में रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद मौके पर कोहराम मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। शेष अन्य का उपचार स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बाकी यात्रियों को रोडवेज की दूसरी बस से आगे की यात्रा के लिए भेज दिया गया। मामला अजगैन थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में थाना पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना अजगैन थाना क्षेत्र की है।