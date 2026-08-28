उन्नाव में भारी बारिश से गिरा दो मंजिला मकान, एक ही परिवार के सात सदस्य दबे, मचा कोहराम

Two-storey house collapses in Unnao, seven Injured: उन्नाव में गुरुवार से लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिला। जब दो मंजिला पक्का मकान ढह गया। इस दौरान घर में सात लोग मौजूद थे। मकान गिरने की आवाज सुनते ही मोहल्ले में अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उन्होंने 6 माह के लड़के के विषय में विशेष रूप से जानकारी दी। बोले वह पूरी तरह सुरक्षित है। घटना पुरवा कोतवाली क्षेत्र के धिरजी खेड़ा गांव का है।