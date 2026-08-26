प्रयागराज लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर: कमिश्नर के निरीक्षण में मिली खामियां, ठेकेदार को फटकार, भुगतान को लेकर दिया निर्देश

Prayagraj Sangam City Construction of Lete Hanuman Temple Corridor: प्रयागराज संगम नगरी में लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। जिसके अंतर्गत लाल बलुआ पत्थर के पिलर पर आकर्षक नक्काशी की जा रही है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के रुकने के लिए भी यात्री निवास बनाया जा रहा है। जल निकासी को लेकर के भी कार्य चल रहा है। ‌मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बलुआ लाल पत्थर में किये जा रहे नक्काशी को देखकर नाराज हुए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि अच्छी फिनिशिंग होने के बाद ही ठेकेदार को पेमेंट किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जल निकासी और यात्री निवास के संबंध में भी पूछताछ की। बोले पूरे परिसर की एकरूपता बनी रहे। निरीक्षण के दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारी मौजूद थे।