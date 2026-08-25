Prayagraj School Case: 3 साल की बच्ची से यौन शोषण का आरोप, 17 वर्षीय डांस टीचर हिरासत में, CCTV से जांच तेज

पुलिस के मुताबिक, 22 अगस्त को कैंट थाने में बच्ची की मां की ओर से शिकायत दी गई थी। परिवार को बच्ची की परेशानी का पता तब चला, जब उसने निजी अंग में दर्द की शिकायत की। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और स्कूल में उसके साथ कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी की उम्र 17 साल कुछ महीने है और वह स्कूल में बच्चों को डांस सिखाता था। उसे हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। मामले में POCSO कानून के तहत कार्रवाई की जानकारी भी सामने आई है।