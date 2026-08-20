SC/ST एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, नीयत के बिना जातिसूचक शब्द कहना हर बार अपराध नहीं

मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत की ओर से जारी सम्मन आदेश को कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं माना। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अपील स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ जारी सम्मन आदेश को रद्द कर दिया। इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि SC/ST अधिनियम से जुड़े मामलों में केवल जातिसूचक शब्द के इस्तेमाल के आधार पर अपराध की पुष्टि नहीं की जा सकती। आरोपों के साथ आरोपी की मंशा, भूमिका और उपलब्ध ठोस साक्ष्यों का भी परीक्षण जरूरी है।