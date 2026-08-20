20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

SC/ST एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, नीयत के बिना जातिसूचक शब्द कहना हर बार अपराध नहीं

SC ST Act Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट से जुड़े मामले में कहा कि केवल जातिसूचक शब्द कह देना अपने आप में अपराध नहीं है। कोर्ट के मुताबिक आरोपी की जाति के आधार पर अपमानित करने की मंशा और ठोस साक्ष्यों का होना भी जरूरी है।
3 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Aug 20, 2026

SC ST Act Allahabad High Court

फाइल फोटो पत्रिका

SC ST Act Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि केवल किसी जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर देने मात्र से SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बन जाता। इसके लिए यह देखना जरूरी है कि आरोपी ने संबंधित व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित या नीचा दिखाने की नीयत या जानकारी के साथ ऐसा शब्द कहा था या नहीं।

जस्टिस संतोष राय की सिंगल बेंच ने यह टिप्पणी बरेली के एक मामले की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से जारी सम्मन आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ताओं वेगराज सिंह और दौलत को राहत दी।

जाति के आधार पर अपमानित करने की मंशा जरूरी

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि SC/ST अधिनियम के तहत किसी मामले को अपराध मानने के लिए केवल जातिसूचक शब्द का उल्लेख पर्याप्त नहीं है। आरोपों और उपलब्ध सामग्री से यह भी सामने आना चाहिए कि कथित टिप्पणी के पीछे व्यक्ति को उसकी जाति के कारण अपमानित या नीचा दिखाने का स्पष्ट इरादा था।

कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई ठोस आधार सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने जातिगत अपमान करने की मंशा से कोई भूमिका निभाई थी।

मुख्य आरोपी के पिता और भाई पर भी दर्ज हुई थी FIR

मामला बरेली जिले के इज्जतनगर थाने से जुड़ा है। यहां मुख्य आरोपी हिम्मत सिंह के साथ उसके पिता वेगराज सिंह और भाई दौलत को भी नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

पुलिस जांच के दौरान पीड़िता के बयानों के आधार पर मुख्य आरोपी हिम्मत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। वहीं, वेगराज सिंह और दौलत को जांच के बाद क्लीन चिट दे दी गई थी।

ट्रायल कोर्ट ने बाद में जारी किया था सम्मन

पुलिस जांच में क्लीन चिट मिलने के बावजूद मामले में बाद में ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता के बयान के आधार पर वेगराज सिंह और दौलत को सम्मन जारी किया था। दोनों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धारा के तहत तलब किया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था।

शुरुआती बयानों में दोनों की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता के शुरुआती बयानों में वेगराज सिंह और दौलत की कोई विशिष्ट भूमिका सामने नहीं आई थी। शुरुआती आरोप मुख्य रूप से हिम्मत सिंह के खिलाफ थे। कोर्ट ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि पुलिस जांच के बाद दोनों याचिकाकर्ताओं को क्लीन चिट दी गई थी। ऐसे में बाद में उन्हें केवल सामान्य आरोपों के आधार पर सम्मन करना पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

सामान्य आरोपों के आधार पर सम्मन जारी नहीं किया जा सकता

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति को केवल सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर सम्मन नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को मुकदमे में तलब करने के लिए अदालत के सामने पर्याप्त और ठोस सामग्री होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपों के समर्थन में ऐसी सामग्री होनी चाहिए, जिससे संबंधित व्यक्ति की प्रथम दृष्टया भूमिका स्पष्ट हो सके।

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नहीं मिली ठोस भूमिका

हाईकोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड और उपलब्ध सामग्री का परीक्षण करने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया वेगराज सिंह और दौलत के खिलाफ जातिगत अपमान की मंशा या कोई विशिष्ट भूमिका साबित नहीं होती है। अदालत ने माना कि केवल सामान्य आरोपों के आधार पर दोनों को आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए बुलाना उचित नहीं था।

हाईकोर्ट ने सम्मन आदेश किया रद्द

मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत की ओर से जारी सम्मन आदेश को कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं माना। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अपील स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ जारी सम्मन आदेश को रद्द कर दिया। इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि SC/ST अधिनियम से जुड़े मामलों में केवल जातिसूचक शब्द के इस्तेमाल के आधार पर अपराध की पुष्टि नहीं की जा सकती। आरोपों के साथ आरोपी की मंशा, भूमिका और उपलब्ध ठोस साक्ष्यों का भी परीक्षण जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 07:43 pm

Published on:

20 Aug 2026 07:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / SC/ST एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, नीयत के बिना जातिसूचक शब्द कहना हर बार अपराध नहीं

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज में बाढ़ पर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले- अगर हिम्मत है तो सड़क पर उतरिए, हवा-हवाई सर्वे से काम नहीं चलेगा

Akhilesh yadav
प्रयागराज

प्रयागराज को दो और सूबेदारगंज को एक अमृत भारत ट्रेन की सौगात: लोकमान्य तिलक, उधना की यात्रा होगी आसान

अमृत भारत एक्सप्रेस, फोटो सोर्स- पत्रिका
प्रयागराज

जिलाधिकारी की घोषणा: मूसलाधार बारिश और जल भराव के कारण प्रयागराज, कौशांबी में 19 अगस्त को सभी विद्यालय बंद

भारी बारिश और जल भराव के कारण स्कूलों में छुट्टी, फोटो सोर्स- X जिलाधिकारी प्रयागराज
प्रयागराज

प्रयागराज में जल भराव: NDRF और पुलिस कर रही रेस्क्यू, अखिलेश यादव ने बताया स्मार्ट सिटी की सड़क बनी नदी

थाने के अंदर जल भराव, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
प्रयागराज

प्रयागराज की सड़कों पर जलभराव को लेकर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले- ये बदइंतजामी का मॉडल बन गया

Akhilesh Yadav News UP Election 2027 Uttar Pradesh Politics
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.