माघ मेले से पहले बड़ा प्लान, प्रयागराज से काशी-अयोध्या तक श्रद्धालुओं के लिए बनेगा धार्मिक सर्किट

माघ मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि यहां आने वाले श्रद्धालु संगम में स्नान और पूजा के साथ काशी और अयोध्या के धार्मिक स्थलों के दर्शन भी कर सकें। धार्मिक सर्किट के तहत प्रयागराज से काशी और अयोध्या के लिए परिवहन सेवा शुरू करने की योजना है। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर आगे की तैयारी की जाएगी। मंडलायुक्त ने बताया कि पिछले माघ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ और उनके आवागमन को देखते हुए इस बार व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है। धार्मिक सर्किट की योजना भी इसी तैयारी का हिस्सा है।