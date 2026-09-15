‘आप सबका मुकदमा लड़ते हैं, 2027 का मुकदमा आपकी अदालत में छोड़ रहा हूं’: वकीलों से बोले डिप्टी CM केशव मौर्य



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि देश में ईज ऑफ लिविंग के साथ-साथ डिजिटल व्यवस्था और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ावा मिल रहा है। पुराने और औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर नए न्याय केंद्रित आपराधिक कानून लागू करना देश की न्याय प्रणाली में एक युगांतरकारी बदलाव है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य संकल्प अधिवक्ताओं को पूरा सम्मान, सुरक्षा और आधुनिक कार्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि प्रदेश के हर आम नागरिक को समयबद्ध और सुलभ न्याय मिल सके।