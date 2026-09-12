अतीक अशरफ के गुर्गे बेच रहे अवैध संपत्तियां, शाइस्ता और जैनब को पहुंचाया जा रहा पैसा, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

अतीक ही नहीं बल्कि अशरफ की संपत्तियों को लेकर भी बड़ा खेल चल रहा है। धूमनगंज के केसरिया मेन रोड पर 18 बिस्वा जमीन अशरफ के नाम रजिस्टर्ड होने की बात सामने आई है। आरोप है कि इस जमीन को पुरामुफ्ती के हटवा का रहने वाला अशरफ का साला जैद मास्टर बेच रहा है। जैद का रिश्तेदार नायब अली और मोहम्मद अरशद पर इस जमीन पर प्लाटिंग करने का आरोप है। प्रशासन को मिली शिकायत में कहा गया है कि अतीक और अशरफ की संपत्तियों की बिक्री से मिलने वाली रकम उनके गुर्गों और रिश्तेदारों के जरिए फरार चल रही शाइस्ता परवीन और जैनब तक पहुंचाई जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.