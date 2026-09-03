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इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख, आदेशों की अवहेलना पर जौनपुर SSP और ADG वाराणसी जोन तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशों की कथित अवहेलना पर सख्ती दिखाते हुए जौनपुर SSP और ADG वाराणसी जोन को व्यक्तिगत रूप से तलब कर विधि के शासन का संदेश दिया।
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प्रयागराज

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Ritesh Singh

Sep 03, 2026

कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी, कहा-विधि का शासन बनाए रखने के लिए आदेशों का पालन जरूरी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी, कहा-विधि का शासन बनाए रखने के लिए आदेशों का पालन जरूरी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Allahabad High Court ने न्यायालय के आदेशों की कथित अवहेलना और अदालत की गरिमा को कमतर आंकने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जौनपुर के पुलिस अधीक्षक और वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि विधि का शासन बनाए रखने के लिए अदालतों के आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती।

न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति देवेश चन्द्र सामंत की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह सख्त आदेश पारित किया। अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के रवैये पर गंभीर चिंता जताते हुए उन्हें 3 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है।

मामले में हाईकोर्ट की इस टिप्पणी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किए जाने के आदेश ने प्रशासनिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज कर दी है। अदालत का रुख इस बात का संकेत माना जा रहा है कि न्यायिक आदेशों के अनुपालन को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से देखा जाएगा।

अदालत ने जताई गंभीर नाराजगी

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कानून के शासन की व्यवस्था में न्यायालयों के आदेशों का सम्मान और उनका समयबद्ध अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। अदालत ने माना कि यदि सरकारी अधिकारी न्यायिक आदेशों के पालन में लापरवाही बरतते हैं, तो इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि कानून के शासन की मूल भावना पर भी प्रश्न खड़े होते हैं।

हाईकोर्ट ने अपने रुख में यह साफ किया कि न्यायालय के आदेश केवल औपचारिक निर्देश नहीं होते, बल्कि उनका पालन प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही तय करना भी न्यायिक प्रक्रिया का आवश्यक अंग माना जाता है।

जौनपुर के पुलिस अधीक्षक और वाराणसी जोन के ADG को व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति से अदालत मामले में कथित अवहेलना के कारणों और जिम्मेदारियों को सीधे तौर पर समझना चाहती है।

‘विधि का शासन’ पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान विधि के शासन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में कानून का शासन सर्वोपरि है। न्यायिक आदेशों की अनदेखी या उनके अनुपालन में अनुचित देरी को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जा सकता।

अदालत के अनुसार, कानून के शासन को प्रभावी बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि शासन और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारी न्यायिक निर्देशों का सम्मान करें। अदालत की टिप्पणियों से यह संदेश भी निकलता है कि किसी पद की वरिष्ठता या प्रशासनिक जिम्मेदारी के आधार पर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जौनपुर के SSP और वाराणसी जोन के ADG को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने दोनों अधिकारियों को 3 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे उपस्थित होने के लिए कहा है।

व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश को न्यायिक मामलों में गंभीर कदम माना जाता है। सामान्य परिस्थितियों में संबंधित विभाग की ओर से जवाब या हलफनामा दाखिल किया जाता है, लेकिन जब अदालत किसी अधिकारी को स्वयं उपस्थित होने का निर्देश देती है, तो इसका उद्देश्य मामले में सीधे जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। अदालत की अगली कार्यवाही में अधिकारियों की ओर से मामले को लेकर अपना पक्ष रखा जा सकता है। इसके बाद न्यायालय यह तय करेगा कि कथित अवहेलना के मामले में आगे क्या कार्रवाई आवश्यक है।

पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही पर बहस

यह मामला एक बार फिर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की न्यायिक जवाबदेही को लेकर चर्चा में आ गया है। अदालतों के आदेशों के अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों और अधिकारियों की होती है। कई मामलों में आदेशों के पालन में देरी या प्रक्रियागत बाधाओं के कारण विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि, जब न्यायालय स्वयं इस बात पर सवाल उठाता है कि उसके आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो मामला अधिक गंभीर हो जाता है। हाईकोर्ट का मौजूदा रुख इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

अदालत की गरिमा बनाए रखने का संदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में अदालत की गरिमा को लेकर भी गंभीर रुख दिखाया है। न्यायालय की प्रतिष्ठा केवल उसके निर्णयों से नहीं, बल्कि उन निर्णयों और आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन से भी जुड़ी होती है। अदालत ने साफ संकेत दिया कि न्यायालय के निर्देशों को कमतर आंकने या उनकी उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायिक व्यवस्था में अदालतों के आदेशों का सम्मान सभी सरकारी संस्थाओं की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

अगली सुनवाई पर रहेगी नजर

अब सभी की निगाहें मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। जौनपुर के SSP और वाराणसी जोन के ADG को अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। उनके जवाब और मामले से संबंधित तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट आगे की कार्रवाई पर निर्णय करेगा। न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति देवेश चन्द्र सामंत की खंडपीठ के इस आदेश को न्यायिक अनुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत की सख्त टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विधि का शासन बनाए रखने के लिए न्यायिक आदेशों का सम्मान और उनका पालन अनिवार्य है।

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Updated on:

03 Sept 2026 09:13 pm

Published on:

03 Sept 2026 09:13 pm

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