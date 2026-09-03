इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख, आदेशों की अवहेलना पर जौनपुर SSP और ADG वाराणसी जोन तलब

अब सभी की निगाहें मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। जौनपुर के SSP और वाराणसी जोन के ADG को अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। उनके जवाब और मामले से संबंधित तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट आगे की कार्रवाई पर निर्णय करेगा। न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति देवेश चन्द्र सामंत की खंडपीठ के इस आदेश को न्यायिक अनुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत की सख्त टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विधि का शासन बनाए रखने के लिए न्यायिक आदेशों का सम्मान और उनका पालन अनिवार्य है।