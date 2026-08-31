Firecracker Factory Blast: ’15 मिनट मलबे में जिंदगी-मौत से जंग!’ बच्ची बाहर निकली तो सामने उजड़ चुका था पूरा परिवार

पुलिस के अनुसार यह फैक्ट्री मोहम्मदपुर गांव में 800 वर्गफीट में बनी थी और इसका संचालन आदिल नाम का व्यक्ति कर रहा था। फैक्ट्री के बगल में नई बस्ती बस रही थी जहां 8 मकान बने हुए थे। इस विस्फोट में फैक्ट्री के साथ-साथ आसपास के 3 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं जबकि 5 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और करीब 22 लोग बुरी तरह झुलसे हैं। पुलिस, NDRF, SDRF और एयरफोर्स के करीब 200 जवान राहत कार्य में जुटे हैं और 10 बुलडोजरों से मलबा हटाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है।