अखिलेश यादव ने IPS अविनाश पांडे को दी चेतावनी, बोले- ऐसे अफसरों को नौकरी करने का हक नहीं

अखिलेश यादव ने मोहित जाटव और दिग्विजय भाटी को मंच पर बुलाकर अपनी आपबीती सुनाने का मौका दिया। दिग्विजय भाटी ने बताया कि 19 तारीख को मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने उन्हें और मोहित को चाय पीने के बहाने अपने ऑफिस बुलाया था। वहां पहुंचते ही कप्तान ने उनकी जाति पूछी और गालियां देते हुए उन्हें चोर और बदमाश कहा। जब दिग्विजय ने इसका विरोध किया तो कप्तान उन्हें अपने पर्सनल केबिन में ले गए और वहां दोनों को कोहनियों हाथों और पैरों से बुरी तरह पीटा। दिग्विजय ने बताया कि कप्तान के जूते की नोंक उनकी आंख में लगी और कप्तान ने धमकी देते हुए कहा कि तुम 17 तारीख को अखिलेश यादव से मिलकर आए हो मैं तुम्हें नेता बनाता हूं।