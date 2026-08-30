‘IAS दिव्या मित्तल का वो काम, जिसकी आज भी है चर्चा’, बुजुर्ग महिला ने सिर पर हाथ रख दिया था आशीर्वाद

दिव्या मित्तल के दृढ़ संकल्प का ही नतीजा था कि मीरजापुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर ड्रमंडगंज की पहाड़ी पर बसे लहुरियादह गांव को आजादी के लगभग 76 साल बाद पहली बार पाइपलाइन से पानी मिला। 29 अगस्त 2023 का दिन इस गांव के लिए ऐतिहासिक रहा। जब गांव में नल से पानी पहुंचा तो 75 वर्षीय दुईजी देवी ने भावुक होकर तत्कालीन DM दिव्या मित्तल के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा था..."जुग जुग जियो बिटिया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई और हम सभी को पानी के संकट से मुक्ति मिल गई।" ग्रामीणों का कहना है कि जो काम पूर्व के अधिकारी और नेता नहीं कर सके वह दिव्या मित्तल ने कर दिखाया।