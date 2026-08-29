प्रयागराज: भारी बारिश और जल भराव के कारण स्वामीनारायण मंदिर को नुकसान, 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी

Swaminarayan Temple Complex. प्रयागराज में स्वामी नारायण मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बीती रात बेसमेंट के निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में जल भराव हो गया। जिसके कारण स्वामीनारायण मंदिर परिसर में स्थित तीन मंजिला इमारत की नीव कमजोर हो गई और वह गिर गई। इस दौरान इतनी जोर आवाज हुई कि लोगों ने समझा भूकंप आ गया। स्थानीय लोग दहशत में आ गए। बाद में जानकारी हुई थी स्वामीनारायण मंदिर की तीन मंजिला इमारत गिरी है। तब उन्हें राहत मिली। गनीमत रही कि हादसे के समय बिल्डिंग में कोई नहीं था। घटना संगम नगरी स्थित स्वामीनारायण मंदिर की है।