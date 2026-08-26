प्रयागराज में थमी गंगा, सुस्त पड़ी यमुना, पानी घटने की रफ्तार धीमी होने से फिर बढ़ी चिंता

प्रयागराज एयरपोर्ट के पास गौसपुर कटहुला के एक हिस्से में जलभराव के चलते करीब दो दर्जन परिवार पिछले एक सप्ताह से अपने घरों में कैद हैं। घरों के आसपास पानी भरे होने से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और नौकरी करने वाले कई लोगों को छुट्टी लेनी पड़ी है।स्थानीय निवासियों के मुताबिक, मोहल्ले में जलीय जीव-जंतुओं का खतरा भी बढ़ने लगा है। मंगलवार को पानी से घिरे दो घरों में सांप घुसने से अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जलभराव की बार-बार शिकायत करने के बावजूद अब तक पानी निकालने के लिए पंप नहीं भेजा गया है। पीड़ितों ने स्थानीय पार्षद से भी पानी निकासी की गुहार लगाई, लेकिन उनके मुताबिक कोई मदद नहीं मिली।