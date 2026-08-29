अतीक के बड़े बेटे उमर का पोस्टर वायरल, विधानसभा चुनाव से जोड़कर क्यों देखी जा रही है तस्वीर

उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक के परिवार के बेहद बुरे दिन चल रहे हैं। पांच बेटों में से 2 असद और अबान की मौत हो चुकी है जबकि उमर और अली जेल की सलाखों के पीछे हैं। पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। इन सबके बीच पिछले दिनों सिराथू से सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने अतीक के घर पहुंचकर उसके बेटे अहजम से मुलाकात की और अबान की मौत पर शोक जताया। पल्लवी पटेल की इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। प्रयागराज में चर्चा है कि अतीक परिवार को लेकर राजनीतिक दलों का परहेज अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में उमर के पोस्टर ने उसके राजनीतिक भविष्य को लेकर नई अटकलों को जन्म दे दिया है।