‘छोटे-छोटे भाई और मम्मी-पापा थे’ धमाके के बाद अपनों को तलाशता रहा मासूम, प्रयागराज में पटाखा फैक्ट्री में 3 की मौत

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों की बेचैनी साफ नजर आई। अपनों की तलाश में लोग मलबे के आसपास भटकते रहे। इसी बीच एक मासूम की दर्द भरी आवाज ने वहां मौजूद लोगों को झकझोर दिया। वह कह रहा था, “छोटे-छोटे भाई और मम्मी-पापा थे। केवल हम निकल पाए हैं। बाकी कोई हमें नहीं दिख रहा है।” मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका के चलते राहत टीमों ने तलाश अभियान तेज कर दिया है। प्रशासन की टीमें एक-एक हिस्से को हटाकर यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं कोई व्यक्ति अंदर फंसा तो नहीं है।