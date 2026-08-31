कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, एक दर्जन लोग झुलसे, 2 किलोमीटर दूर से दिखा धुएं का अंबार

Fire in Crackers Factory: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज-कौशांबी बॉर्डर पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त करीब 12 मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, इसी दौरान विस्फोट हो गया, जिसमें सभी लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। यह पटाखा फैक्ट्री मनोरी स्थित एयर फोर्स स्टेशन के काफी नजदीक थी, जिसके बाद एयरफोर्स के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं, घटना की जानकारी होने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है।