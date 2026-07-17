कौशांबी के सरकारी स्कूल में चाकू लेकर पहुंचीं प्रिंसिपल, बोलीं- मैं किसी को नहीं बख्शूंगी, काट डालूंगी

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। स्कूल की महिला प्रिंसिपल चाकू और चापड़ लेकर स्कूल पहुंच गईं और बच्चों के सामने धारदार हथियार लहराने लगीं। विरोध करने पर उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे गाली देगा तो मैं सिर्फ मारूंगी नहीं, काट डालूंगी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अभिभावकों का दावा है कि शिक्षिका पिछले पांच दिनों से हथियार लेकर स्कूल आ रही थीं, जिससे कई बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं।