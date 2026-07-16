‘स्कूल कलमा या जिहादी एजेंडा थोपने का केंद्र नहीं’, हैदराबाद में हिंदू छात्र को कलमा पढ़वाने पर भड़की बीजेपी और विहिप

बता दें कि यह पूरा मामला हैदराबाद के सैदाबाद क्षेत्र का है। विवाद तब शुरू हुआ जब कक्षा-2 के इस छात्र की स्कूल डायरी में गृहकार्य (होमवर्क) के रूप में 'कलमा' और 'सूरा' पढ़ने व याद करने का काम दिया गया। जैसे ही बच्चे के माता-पिता को शिक्षिका द्वारा दिए गए इस निर्देश के बारे में पता चला, वे दंग रह गए. उन्होंने तुरंत स्कूल प्रशासन से संपर्क किया और इस अनुचित आचरण का विरोध किया। इंटरनेट पर कुछ वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें माता-पिता और स्थानीय लोग स्कूल प्रबंधन के साथ तीखी बहस करते हुए और अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बढ़ते हंगामे को देखते हुए स्कूल ने 16 जुलाई को एक आदेश जारी कर शिक्षिका शेख आयशा परवीन की सेवाएं 'मातृ शिक्षक' के रूप में तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दीं।