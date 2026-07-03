दोस्त को वीडियोकॉल कर ली अपनी जान, होटल के कमरे में युवक के जाने के बाद युवती ने की आत्महत्या

होटल रिकॉर्ड के मुताबिक उसने रात 11:56 बजे डिनर ऑर्डर किया था। इसके बाद उसने अपने दोस्त सत्या को वीडियो कॉल किया। पुलिस का कहना है कि रात करीब 12:24 बजे वीडियो कॉल के दौरान ही उसने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। इसके बाद जब फारूक लौटा तो उसने रेनुका का शव फंदे से लटका पाया और तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही लंगर हौज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की शुरुआती जांच की। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और रेनुका के मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने फारूक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है ताकि घटना से पहले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके।