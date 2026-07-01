Ketan Murder Case: सिया के बाद चेतन को लोहागढ़ फोर्ट लेकर पहुंची पुलिस, वकील ने कहा- उसका कोई लेना-देना नहीं

इसी बीच चेतन चौधरी के वकील एडवोकेट राधिकेश उत्तरवार ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक किसी भी दस्तावेज में उनके मुवक्किल की स्पष्ट भूमिका सामने नहीं आई है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना के दिन लोहागढ़ फोर्ट के सीसीटीवी में दिख रहा सख्स चेतन नहीं है। उन्होंने कहा कि एफआईआर और पुलिस रिमांड रिपोर्ट में चेतन का नाम केवल दो बार आया है। पहली बार तब जब केतन अग्रवाल ने अपने पिता विशाल अग्रवाल से चेतन का नाम लिया था और दूसरी बार केवल संदेह के आधार पर उसका उल्लेख किया गया। वकील के मुताबिक किसी भी रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कथित घटना में चेतन की सीधी भूमिका क्या थी। उन्होंने अदालत से चेतन से मुलाकात के लिए समय देने की मांग भी की ताकि घटनाओं में उसका पक्ष समझा जा सके।