29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘लोहागढ़ फोर्ट में घटना के समय मौजूद लोग सामने आए’, केतन की मौत के बाद पिता ने की भावुक अपील

Ketan Murder Case: पुणे के लोहागढ़ फोर्ट हत्या मामले में केतन अग्रवाल के पिता ने कैंडल मार्च के दौरान भावुक अपील करते हुए घटना के समय मौजूद लोगों से सामने आने को कहा। उन्होंने कहा कि केतन को इंसाफ दिलाने में गवाहों की मदद जांच को मजबूत बना सकती है।
2 min read
Google source verification

पुणे

image

Himadri Joshi

Jun 29, 2026

Ketan Agarwal Murder Case, Ketan Agarwal FIR, Lohagad Fort Murder, Siya Goyal, Chetan Chaudhary, Ketan Agarwal Latest News, Pune Murder Case, Kiwale Bridge, Lohagad Fort, Pune Crime News,

केतन अग्रवाल और सिया गोयल। (Photo: Social Media | Enhanced by ChatGPT)

Ketan Murder Case: पूणे का चर्चित लोहागढ़ फोर्ट हत्या मामला अब और अधिक संवेदनशील होता जा रहा है। 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत के बाद परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। इसी बीच शनिवार को आयोजित कैंडल मार्च के दौरान केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने भावुक अपील करते हुए उन लोगों से सामने आने को कहा, जो 18 जून को लोहागढ़ फोर्ट पर मौजूद थे। परिवार का कहना है कि कई लोगों ने घटना से पहले और बाद की गतिविधियां देखी थी, लेकिन अब तक उन्होंने पुलिस से संपर्क नहीं किया है।

लोगों को नहीं होगी कोई तकलीफ- विशाल अग्रवाल

कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। बेलमोंडो सोसायटी में आयोजित इस मार्च के दौरान विशाल अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग मैसेज कर बता रहे हैं कि वे उस दिन फोर्ट पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस के सामने आने से बच रहे हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सच बताने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि परिवार केवल अपने बेटे के लिए न्याय चाहता है और गवाहों की मदद जांच को मजबूत बना सकती है।

हत्या मामले में जांच तेज

पुणे पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि दोनों ने लोहागढ़ फोर्ट पर केतन को चट्टान से धक्का देकर मार डाला। पुलिस का दावा है कि सिया नवंबर में तय शादी नहीं करना चाहती थी और इसी कारण हत्या की योजना बनाई गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सिया के माता-पिता से भी की गई पूछताछ

जांच के तहत शनिवार को सिया गोयल के माता-पिता प्रवीण गोयल और पूजा गोयल से कई घंटों तक पूछताछ की गई। इससे पहले उसके भाई साहिल गोयल से भी लंबी पूछताछ हो चुकी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिया की मां ने यह आरोप खारिज किया कि परिवार ने बेटी पर शादी का दबाव बनाया था। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि शादी तय कराने में किन-किन लोगों की भूमिका थी।

परिवार ने मांगी सख्त सजा

कैंडल मार्च के दौरान केतन के दादा देवीचंद अग्रवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि परिवार को अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की और कहा कि मामले से जुड़े हर व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। केतन की मां ने भी न्याय की मांग दोहराई और कहा कि बेटे को खोने का दर्द कभी खत्म नहीं होगा।

चेतन चौधरी का मोबाइल जब्त

इसी बीच पुलिस ने चेतन चौधरी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि डिलीट किए गए चैट और डिजिटल सबूतों की जांच हो सके। पुलिस अधिकारी गजानन टोंपे ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि घटना से पहले सिया और चेतन एक दूसरे को इशारे किए थे। परिवार ने कहा कि वे न्याय मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Jun 2026 11:53 am

Published on:

29 Jun 2026 11:36 am

Hindi News / National News / ‘लोहागढ़ फोर्ट में घटना के समय मौजूद लोग सामने आए’, केतन की मौत के बाद पिता ने की भावुक अपील

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Ketan Murder Case: प्री-वेडिंग शूट और बर्थडे सेलिब्रेशन में केतन के साथ रुकने से बचना चाहती थी सिया, जांच में आई अहम जानकारी

Siya Goyal father statement
राष्ट्रीय

कोलकाता में रिवॉल्वर दिखाकर 70 लाख की वसूली के आरोप में पूर्व पार्षद शम्स इकबाल गिरफ्तार

Shams Iqbal Arrested
राष्ट्रीय

इस्लाम छोड़कर बना नास्तिक, फिर गया ईरान: फैयाज प्रेमजी के बारे में हुआ खुलासा

Faiyaz Premji Arrested
राष्ट्रीय

चेतन सिया के लव अफेयर का केतन को था शक, मर्डर केस में नया खुलासा

ketan Murder Case
राष्ट्रीय

कांग्रेस ने मांगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस्तीफा, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद को गुमराह करने का लगाया आरोप

Karnataka Congress Chief BK Hariprasad
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.