‘लोहागढ़ फोर्ट में घटना के समय मौजूद लोग सामने आए’, केतन की मौत के बाद पिता ने की भावुक अपील

Ketan Murder Case: पूणे का चर्चित लोहागढ़ फोर्ट हत्या मामला अब और अधिक संवेदनशील होता जा रहा है। 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत के बाद परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। इसी बीच शनिवार को आयोजित कैंडल मार्च के दौरान केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने भावुक अपील करते हुए उन लोगों से सामने आने को कहा, जो 18 जून को लोहागढ़ फोर्ट पर मौजूद थे। परिवार का कहना है कि कई लोगों ने घटना से पहले और बाद की गतिविधियां देखी थी, लेकिन अब तक उन्होंने पुलिस से संपर्क नहीं किया है।