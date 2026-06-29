चीन सीमा पर भारतीय सेना की बड़ी तैयारी, पहला इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप अगले महीने तैयार

जानकारी के अनुसार, IGB छोटे लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र युद्ध समूह होंगे। इस प्रत्येक ग्रुप में 5000 से ज्यादा जवान होंगे। इसमें पैदल सेना, तोपखाने, इंजीनियर, मेकैनिकल यूनिट, सप्लाई और फील्ड अस्पताल सबकुछ शामिल हैं। IGB की खासियत है कि इन्हें युद्ध व संकट के समय में पहाड़ी इलाकों में जल्द से जल्द तैनात किया जा सकेगा। IGB के गठन हो जाने से पूरे कोर जुटाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिसमें करीब 1 लाख सैनिक होते हैं। हर IGB की कमान एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी को दी जाएगी। वहीं, इसमें ब्रिगेडियर-रैंक का अधिकारी चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर हो सकता है।