पाकिस्तान-चीन से चुनौतीः भारतीय सेना बढ़ाएगी तोपखाने की ताकत, K-9 वज्र तोपों की खरीद प्रस्तावित

Indian Army: पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय सेना अपने तोपखाने को और भी मजबूत करने जा रही है। इसके लिए भारतीय सेना 300 से अधिक अतिरिक्त के-9 वज्र स्व-चालित तोपों की खरीद का प्रस्ताव लेकर आई है। करीब 23 हजार करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव पर जल्द ही रक्षा खरीद बोर्ड में चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि के-9 वज्र का लद्दाख के ऊंचाई वाले और बेहद ठंडे इलाकों में भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। इसके बाद सेना ने इसे अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए अहम हथियार माना है।