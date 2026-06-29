Bengal UCC Bill: यूसीसी बिल पर शुभेन्दु सरकार के साथ आए हुमायूं कबीर, कहा- मुझे कोई दिक्कत नहीं

बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने यूसीसी विधेयक को लेकर कहा कि यह ‘एक देश, एक कानून, एक पॉलिसी’ के बारे में है। हम सब एक ही कानून के तहत साथ रहेंगे। जैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, वैसे ही हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और अमित शाह के मार्गदर्शन में पश्चिम बंगाल में भी UCC लागू करेंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल एक राज्य है, इसलिए एक ही पॉलिसी और एक ही कानून होना चाहिए; एक कानून होने में क्या दिक्कत है? हम इसे पास करवाने के लिए विधानसभा में लाएंगे।