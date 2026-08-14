14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सुखबीर बादल पर हमले मामले में आया बड़ा अपडेट, 90 मिनट चली सर्जरी; डॉक्टरों ने बताया अब कैसी है हालत

शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड के गुरुद्वारे में कृपाण से हमला, हाथ में लगी चोट, 90 मिनट चली सर्जरी, अब हालत स्थिर।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Aug 14, 2026

Sukhbir Badal Nanded attack

पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हुआ हमला (Photo-IANS)

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को महाराष्ट्र के नांदेड स्थित एक गुरुद्वारे में कृपाण से हमला किया गया। हमले में पूर्व डिप्टी सीएम के हाथ में चोट लगी। इसके बाद उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल, बादल की करीब 90 मिनट तक सर्जरी चली। डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी हालत अब स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं।

डॉक्टरों ने क्या कहा? 

डॉक्टरों ने बताया कि बादल के हाथ में तेज धार वाले हथियार से गहरा घाव हुआ था। हमले में उनकी टेंडन को चोट पहुंची थी, जिसकी सर्जरी के दौरान मरम्मत की गई। प्लास्टिक सर्जन ने उनकी अल्नर आर्टरी और नस की भी मरम्मत की।

शुक्रवार को मिल सकती है छुट्टी

वहीं अधिकारियों ने बताया कि पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को हमले के बाद नांदेड के यशोसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को उनका ऑपरेशन किया गया। उन्हें शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है। इसके बाद उन्हें दोपहर में विमान से पंजाब ले जाया जा सकता है।

गुरुद्वारे में हुआ हमला

मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि नांदेड शहर के बाहरी इलाके में स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवन जी मुगत में गुरुवार को बादल पर हमला किया गया। आरोपी की पहचान 60 से 62 वर्ष के जसपाल सिंह के रूप में हुई है। बताया गया है कि वह पिछले करीब दो वर्षों से गुरुद्वारे में सेवादार के रूप में काम कर रहा था।

पुलिस के अनुसार, जसपाल सिंह पुणे में अपने परिवार के साथ रहता है और उसके पास कॉमर्स तथा कानून की डिग्री है। घटना के समय वह नांदेड में अकेला रह रहा था। पुलिस अभी हमले के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है।

हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या के प्रयास, खतरनाक हथियार से जानबूझकर चोट पहुंचाने और सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया है।

AAP विधायक ने क्या कहा? 

पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबिर सिंह बादल पर हुए हमले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आप सांसद मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि गुरुद्वारा परिसर में ऐसा हमला करना, भले ही वह दुश्मन पर हो, बहुत दुख की बात है। जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच होनी चाहिए। हमारे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, हम ऐसे हमलों की निंदा करते हैं और मैं उनके जल्दी ठीक होने और अच्छी सेहत की उम्मीद करता हूं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Aug 2026 01:23 pm

Published on:

14 Aug 2026 01:23 pm

Hindi News / National News / सुखबीर बादल पर हमले मामले में आया बड़ा अपडेट, 90 मिनट चली सर्जरी; डॉक्टरों ने बताया अब कैसी है हालत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अरुणाचल प्रदेश पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- ‘चीन ने कई स्थानों पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोक दी’

Rahul Gandhi on India China border dispute.
राष्ट्रीय

Independence Day 2026: उम्र छोटी थी, हौसला बड़ा; देश का गौरव हैं 4 युवा स्वतंत्रता सेनानी,प्रेरणादायक कहानी

independence day 2026 young freedom fighters bhagat singh rajguru sukhdev
राष्ट्रीय

बंगाल में लाउडस्पीकर हटाने पर बवाल, 4 हजार मस्जिदों से हटे स्पीकर, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

kalyan banerjee high court, suvendu adhikari news
राष्ट्रीय

मानसून की विदाई से पहले अल नीनो दिखाएगा असली रंग, IMD ने दी बड़ी जानकारी

el nino
राष्ट्रीय

जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली AIIMS में भर्ती, कोरोनरी एंजियोग्राफी की हुई जांच

JP Nadda coronary angiography, JP Nadda hospitalised
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.