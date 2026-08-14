सुखबीर बादल पर हमले मामले में आया बड़ा अपडेट, 90 मिनट चली सर्जरी; डॉक्टरों ने बताया अब कैसी है हालत

पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबिर सिंह बादल पर हुए हमले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आप सांसद मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि गुरुद्वारा परिसर में ऐसा हमला करना, भले ही वह दुश्मन पर हो, बहुत दुख की बात है। जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच होनी चाहिए। हमारे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, हम ऐसे हमलों की निंदा करते हैं और मैं उनके जल्दी ठीक होने और अच्छी सेहत की उम्मीद करता हूं।