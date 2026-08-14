Independence Day 2026: उम्र छोटी थी, हौसला बड़ा; देश का गौरव हैं 4 युवा स्वतंत्रता सेनानी,प्रेरणादायक कहानी

बाद में उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारी संगठन को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह भगत सिंह समेत कई युवा क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक भी बने। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने काफी देर तक पुलिस का मुकाबला किया। जब उनके पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने के बजाय खुद को गोली मार ली। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने अपना संकल्प पूरा किया कि वह कभी अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होकर जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। शहादत के समय उनकी उम्र केवल 24-25 साल के आसपास थी।