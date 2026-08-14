14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Independence Day 2026: उम्र छोटी थी, हौसला बड़ा; देश का गौरव हैं 4 युवा स्वतंत्रता सेनानी,प्रेरणादायक कहानी

Independence Day 2026: भारत की आजादी की लड़ाई में कम उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवा क्रांतिकारियों की प्रेरणादायक कहानी।
4 min read
Google source verification

भारत

image

Harshul Mehra

Aug 14, 2026

independence day 2026 young freedom fighters bhagat singh rajguru sukhdev

Independence Day 2026: देश का गौरव हैं 4 युवा स्वतंत्रता सेनानी, फोटो सोर्स-Ai

Independence Day 2026: 15 अगस्त 1947 को देश ने करीब 2 शताब्दियों की अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता हासिल की। इस आजादी के पीछे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष, त्याग और बलिदान छिपा है। किसी ने जेल की यातनाएं सहीं तो किसी ने अंग्रेजों की गोलियां झेलीं। कई ऐसे युवा भी थे, जिन्होंने उस उम्र में देश के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया, जब आमतौर पर लोग अपने भविष्य और परिवार के सपने देखते हैं।

आजादी की लड़ाई में ऐसे कई नौजवान शामिल हुए, जिन्होंने बेहद कम उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। इनमें से कुछ को फांसी दी गई तो कुछ ने आखिरी सांस तक अंग्रेजों का मुकाबला किया। आपको बताते हैं ऐसे ही 4 युवा स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी, जिनका बलिदान भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा।

भगत सिंह: 23 साल की उम्र में हंसते-हंसते फांसी पर चढ़े

    भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे लोकप्रिय युवा क्रांतिकारियों में से एक रहे हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और माता विद्यावती थीं।

    जलियांवाला बाग हत्याकांड का भगत सिंह के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कम उम्र में ही उनके मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की भावना मजबूत हो गई। उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। भगत सिंह नौजवान भारत सभा से जुड़े और बाद में चंद्रशेखर आजाद समेत अन्य क्रांतिकारियों के साथ काम किया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में संगठित किया गया।

    1928 में लाला लाजपत राय की मौत के बाद अंग्रेज अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की योजना में भगत सिंह और राजगुरु शामिल हुए। इसके बाद 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि अंग्रेजी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना था। घटना के बाद दोनों ने गिरफ्तारी दी। भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चला। अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र महज 23 साल थी। उनका नाम आज भी देश के सबसे लोकप्रिय युवा क्रांतिकारियों में लिया जाता है।

    चंद्रशेखर आजाद: 25 साल की उम्र में अंग्रेजों के सामने नहीं झुके

      चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर क्षेत्र के भाबरा गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और मां का नाम जगरानी देवी था।

      महज 14 साल की उम्र में वह बनारस पहुंचे। इसी दौरान वह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। गिरफ्तारी के बाद अदालत में जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम 'आजाद', पिता का नाम 'स्वतंत्रता' और निवास 'जेल' बताया। इसके बाद चंद्रशेखर तिवारी को 'आजाद' के नाम से जाना जाने लगा।

      बाद में उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारी संगठन को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह भगत सिंह समेत कई युवा क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक भी बने। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने काफी देर तक पुलिस का मुकाबला किया। जब उनके पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने के बजाय खुद को गोली मार ली। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने अपना संकल्प पूरा किया कि वह कभी अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होकर जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। शहादत के समय उनकी उम्र केवल 24-25 साल के आसपास थी।

      राजगुरु: भगत सिंह के साथ देश के लिए दी जान

      शिवराम हरि राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख युवा क्रांतिकारियों में शामिल थे। उनका जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ गांव में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन के बाद उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। राजगुरु संस्कृत और भारतीय संस्कृति की शिक्षा हासिल करने के लिए वाराणसी पहुंचे। इसी दौरान उनका संपर्क क्रांतिकारी गतिविधियों से हुआ और वह चंद्रशेखर आजाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए।

      राजगुरु निशानेबाजी में माहिर थे। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को निशाना बनाने की कार्रवाई में उन्होंने भगत सिंह के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलाया। तीनों को लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाई गई।

      23 मार्च 1931 को राजगुरु को भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र महज 22 साल थी। बेहद कम उम्र में दिया गया उनका बलिदान आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा माना जाता है।

      सुखदेव: 23 साल की उम्र में देश के लिए हुए शहीद

      सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उनके पिता का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था। इसके बाद उनका पालन-पोषण उनके परिवार ने किया। सुखदेव पर लाला लाजपत राय के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। बाद में वह चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के क्रांतिकारी संगठन से जुड़े। उन्होंने युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने और क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

      लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स के खिलाफ की गई कार्रवाई में सुखदेव भी शामिल थे। इसके अलावा जेल में रहते हुए उन्होंने राजनीतिक बंदियों के साथ किए जा रहे व्यवहार का विरोध किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। सुखदेव पर भगत सिंह और राजगुरु के साथ लाहौर षड्यंत्र मामले में मुकदमा चला। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव को भी फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी।

      युवाओं के बलिदान से मिली आजादी

      भारत की आजादी का इतिहास केवल बड़े आंदोलनों और राजनीतिक नेताओं तक सीमित नहीं है। इसके पीछे हजारों ऐसे युवाओं का त्याग भी शामिल है, जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव तक, इन क्रांतिकारियों ने कम उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। इनमें से कई अपने जीवन का बड़ा हिस्सा भी नहीं देख पाए, लेकिन उनका साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया। आजादी के 78 साल बाद भी इन युवा स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां देशभक्ति, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती हैं।

      खबर शेयर करें:

      संबंधित विषय:

      Independence Day 2026

      Updated on:

      14 Aug 2026 01:49 pm

      Published on:

      14 Aug 2026 01:49 pm

      Hindi News / National News / Independence Day 2026: उम्र छोटी थी, हौसला बड़ा; देश का गौरव हैं 4 युवा स्वतंत्रता सेनानी,प्रेरणादायक कहानी

      बड़ी खबरें

      View All

      राष्ट्रीय

      ट्रेंडिंग

      अरुणाचल प्रदेश पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- ‘चीन ने कई स्थानों पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोक दी’

      Rahul Gandhi on India China border dispute.
      राष्ट्रीय

      सुखबीर बादल पर हमले मामले में आया बड़ा अपडेट, 90 मिनट चली सर्जरी; डॉक्टरों ने बताया अब कैसी है हालत

      Sukhbir Badal Nanded attack
      राष्ट्रीय

      बंगाल में लाउडस्पीकर हटाने पर बवाल, 4 हजार मस्जिदों से हटे स्पीकर, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

      kalyan banerjee high court, suvendu adhikari news
      राष्ट्रीय

      मानसून की विदाई से पहले अल नीनो दिखाएगा असली रंग, IMD ने दी बड़ी जानकारी

      el nino
      राष्ट्रीय

      जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली AIIMS में भर्ती, कोरोनरी एंजियोग्राफी की हुई जांच

      JP Nadda coronary angiography, JP Nadda hospitalised
      नई दिल्ली
      Play Store

      DOWNLOAD ON

      Play Store

      App Store

      DOWNLOAD ON

      App Store

      TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
      Patrika Site Logo

      Trending Topics

      Rashifal

      T20 World Cup 2026

      PM Narendra Modi

      Top Categories

      राष्ट्रीय

      मनोरंजन

      स्वास्थ्य

      राजस्थान

      मध्य प्रदेश

      Legal

      Grievance Policy

      This website follows the DNPA’s code of conduct

      Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

      Privacy Policy

      About Us

      Code of Conduct

      RSS

      Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.