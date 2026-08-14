‘मेरा बच्चा बीमार है’ फ्लाइट कैंसिल हुई तो भड़की महिला, एयरपोर्ट लाउंज में जमकर किया हंगामा; वीडियो वायरल

भुवनेश्वर। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला यात्री ने फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज होकर जमकर हंगामा किया और एयरपोर्ट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इंडिगो की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण हुई देरी और बाद में उड़ान रद्द होने से भड़की महिला ने कथित तौर डिपार्चर लाउंज में रखे डिजिटल उपकरणों को तोड़ दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट प्राधिकरण ने महिला यात्री के खिलाफ एयरफील्ड थाना पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। पूरे घटनाक्रम का 2 मिनट 15 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।