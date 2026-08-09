Air India Flight : एअर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसे जयपुर के 2 यात्रियों की जानें आपबीती, किया बड़ा खुलासा

एयर इंडिया फ़्लाइट के ज़बरदस्त एयर टर्बुलेंस का सामना करने वाली यात्री जयपुर निवासी रेनू रानीवाला कहती हैं कि हमारे आगे बैठे व्यक्ति ने पहले ही कहा था कि पायलट ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जब फ़्लाइट नीचे गिरने लगी, तो मुझे बच्चों की सबसे ज़्यादा चिंता हुई। मेरा पोता मेरे बगल में बैठा था, इसलिए मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी सीट बेल्ट लगा दी। इस दौरान, सीट का हैंडल मेरे शरीर में चुभ गया, जिससे मेरी दो पसलियां घायल हो गईं। उन्होंने कहा कि मेरे पति तो एकदम हवा में ही चले गए थे। मैंने जब जोर जोर से उनका नाम लिया तो वह होश में आए। तब वो सीट पर आकर बैठे। तमाम परिवारों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई थी।