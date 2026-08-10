Jaipur Accident: मम्मी-पापा को बाय बोलकर निकली लक्षिता.. अब कभी नहीं लौटेगी वापस, मां-पिता का रो-रोकर बुरा हाल

जयपुर। सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली 15 साल की लक्षिता कुमावत को उसके माता-पिता ने रोज की तरह ही विदा किया था। घर से लक्षिता सभी को बाय बोलकर निकली थी, किसी को क्या पता था कि बेटी के साथ हुई वह विदाई आखिरी होगी। जोबनेर-महला मार्ग पर शनिवार सुबह हुए भीषण स्कूल बस हादसे में गंभीर घायल लक्षिता ने करीब 20 घंटे तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद रविवार सुबह जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में दम तोड़ दिया। बेटी की मौत की खबर घर पहुंची तो मां-पिता की दुनिया ही उजड़ गई। शव गांव पहुंचा तो आसलपुर और भूरोदियों की ढाणी में हर आंख नम थी।