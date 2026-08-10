10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur Accident: मम्मी-पापा को बाय बोलकर निकली लक्षिता.. अब कभी नहीं लौटेगी वापस, मां-पिता का रो-रोकर बुरा हाल

जयपुर के जोबनेर में हुए स्कूल बस हादसे ने एक परिवार के सारे सपने उजाड़ दिए। 15 साल की लक्षिता कुमावत शनिवार सुबह रोज की तरह स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन सड़क पर हुई एक जोरदार टक्कर ने उसकी जिंदगी छीन ली। जिस बेटी को मां-पिता ने पढ़-लिखकर बड़ा सपना पूरा करते देखने की उम्मीद लगाई थी, उसी की अर्थी को कंधा देना पड़ा।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Aug 10, 2026

jobner accident

Jaipur: मृतक छात्रा लक्षिता कुमावत और हादसा स्थल की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली 15 साल की लक्षिता कुमावत को उसके माता-पिता ने रोज की तरह ही विदा किया था। घर से लक्षिता सभी को बाय बोलकर निकली थी, किसी को क्या पता था कि बेटी के साथ हुई वह विदाई आखिरी होगी। जोबनेर-महला मार्ग पर शनिवार सुबह हुए भीषण स्कूल बस हादसे में गंभीर घायल लक्षिता ने करीब 20 घंटे तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद रविवार सुबह जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में दम तोड़ दिया। बेटी की मौत की खबर घर पहुंची तो मां-पिता की दुनिया ही उजड़ गई। शव गांव पहुंचा तो आसलपुर और भूरोदियों की ढाणी में हर आंख नम थी।

लक्षिता कुमावत तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। वह जोबनेर के टैगोर विद्या मंदिर स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। शिक्षकों के मुताबिक पढ़ाई में वह बेहद होनहार थी। पढ़ाई के साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती थी। स्कूल में कई बार पुरस्कार और मेडल जीत चुकी लक्षिता के सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन एक सड़क हादसे ने उसके सारे सपने हमेशा के लिए छीन लिए।

लक्षिता के पिता रतनलाल कुमावत मोबाइल कंपनी में मैकेनिक हैं, जबकि मां गृहिणी हैं। बेटी की मौत के बाद दोनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता बार-बार यही कहते रहे कि उन्हें नहीं पता था कि स्कूल के लिए घर से निकली बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी।

बस पलटी तो मच गई थी चीख-पुकार

शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे जोबनेर-महला मार्ग पर सीमेंट फैक्ट्री के पास टैगोर विद्या मंदिर स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान चित्तौड़गढ़ से खाटूश्यामजी जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से बस की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन पलट गए। बस में सवार बच्चों में चीख-पुकार मच गई।

हादसे में 18 बच्चे घायल हुए थे। दो बच्चों के सिर में चोट लगी, तीन के पैर में फ्रैक्चर हुआ, जबकि एक बच्चे के हाथ में चोट आई थी। कुछ बच्चों के सिर से खून निकलने के कारण बस के अंदर भी खून फैल गया था। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मिलकर क्षतिग्रस्त बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत वाले 8-9 बच्चों को जयपुर रेफर किया गया था।

लक्षिता के शरीर में कई जगह गंभीर चोटें

हादसे में लक्षिता के हाथ-पैर में फ्रैक्चर हुआ था। कमर में भी गंभीर चोट लगी थी और लगातार रक्तस्राव हो रहा था। डॉक्टरों की टीम उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी हालत बिगड़ गई और रविवार सुबह उसकी सांसें थम गईं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

लक्षिता की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। शव घर पहुंचा तो मां-पिता और भाई-बहनों की चीखें सुनकर हर किसी की आंखें भर आईं। गमगीन माहौल में लक्षिता का अंतिम संस्कार किया गया।

जिस सड़क ने दादा को छीना, वहीं अब पोती भी नहीं रही

लक्षिता के परिवार का दर्द इसलिए भी गहरा है क्योंकि करीब दो साल पहले इसी आसलपुर सड़क मार्ग पर हुए एक हादसे में उसके दादा की भी मौत हो गई थी। परिवार अभी उस दर्द से पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था कि उसी मार्ग पर हुए हादसे ने घर की सबसे बड़ी बेटी को भी छीन लिया।

लक्षिता की मौत के बाद सड़क सुरक्षा पर सवाल

लक्षिता की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी फूट पड़ा। लोगों ने निजी स्कूलों की चार बसों को रोककर प्रदर्शन किया और बसों की जांच की। ग्रामीणों का आरोप है कि एक 42 सीटर स्कूल बस में 92 बच्चों को बैठाया गया था। कुछ बसों पर अनिवार्य रूप से लिखा जाने वाला 'बाल वाहिनी' भी नहीं था।

एक तरफ गांव में लक्षिता की मौत का मातम है, दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाली बसों की सुरक्षा और क्षमता की निगरानी कितनी गंभीरता से हो रही है। लक्षिता अब स्कूल नहीं जाएगी, लेकिन उसकी मौत ने सड़क और स्कूल परिवहन व्यवस्था से जुड़े कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

जयपुर में SUV कार की टक्कर से स्कूल बस पलटी- 19 बच्चे घायल, ‘ओवरटेक’ की वजह से हादसा 

ये भी पढ़ें
jobner road accident bus scorpio collision injured students jaipur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2026 06:13 pm

Published on:

10 Aug 2026 05:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Accident: मम्मी-पापा को बाय बोलकर निकली लक्षिता.. अब कभी नहीं लौटेगी वापस, मां-पिता का रो-रोकर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Government Job : राजस्थान में 600 चिकित्सा अधिकारियों की होगी भर्ती, मंत्री ने दी मंजूरी, विज्ञप्ति जल्द

rajasthan 600 medical officers will be recruited minister khimsar approval
जयपुर

Jaipur: देर रात अचानक हॉस्टल में में जा घुसी SUV, गेट में फंसे पहिए तो भागने में हुए नाकाम, नशे में धुत दो युवक गिरफ्तार

jaipur thar accident
जयपुर

जयपुर में बनेगा राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर, CM भजनलाल ने गुप्त वृंदावन धाम में किया राधा-कृष्ण शिला पूजन, बोले- गौरव की बात

Radha Krishna Shila Pujan
जयपुर

Ashok Gehlot : ‘पीएम मोदी ने कहा था ऐसा नहीं होगा’, अशोक गहलोत बोले- आपूर्ति रोक कर योजनाएं खत्म कर रही BJP सरकार

rajasthan schemes ashok gehlot said this is real face bjp government
जयपुर

अब BJP-कांग्रेस छोड़ RLP में शामिल हुए कई नेता-कार्यकर्ता, पंचायत-निकाय चुनाव से पहले शेखावाटी में गरमाई सियासत

bjp congress leaders join rlp churu sardarshahar hanuman beniwal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.