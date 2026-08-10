अब BJP-कांग्रेस छोड़ RLP में शामिल हुए कई नेता-कार्यकर्ता, पंचायत-निकाय चुनाव से पहले शेखावाटी में गरमाई सियासत

राजस्थान में आगामी पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों की आहट के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच दलबदल का सिलसिला तेज़ हो गया है। चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के राष्ट्रीय संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल के दौरे के दौरान एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। हाल ही में आरएलपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं के झटके के बाद अब पलटवार करते हुए भाजपा और कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने आरएलपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।