Land Acquisition: रेलवे ने एमसीबी के 9 गांवों की 5.22 हेक्टेयर जमीन की अधिग्रहित, काम शुरु, नहीं मिला 4.78 करोड़ मुआवजा

किसान पवन कुमार का कहना है कि मेरी जमीन अधिग्रहण के बाद 1 लाख 97 हजार 802 रुपए मुआवजा बनाया गया है। लेकिन अभी तक मुआवजा राशि का वितरण नहीं हुआ है। किसान सुखमतिया ने बताया कि रेलवे लाइन दोपहरीकरण (Rail line doubling) के लिए मेरी जमीन अधिग्रहण कर ५ लाख 38 हजार 2 रुपए मुआवजा बनाया गया है। कई महीने बीतने के बाद भी राशि नहीं मिली है। वहीं किसान गौरीशंकर जायसवाल ने बताया कि जिला प्रशासन व रेलवे ने निर्माण कराने के लिए मेरी जमीन ली है। मुआवजा 54 हजार 700 रुपए है। रेलवे ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन पैसा नहीं मिला है।