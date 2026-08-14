Independence Day 2026: रेलवे नेटवर्क को लेकर हाई अलर्ट! ISI समर्थित मॉड्यूल की साजिश पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर

रिपोर्ट के मुताबिक, ISI पिछले करीब एक साल से रेलवे को लेकर अपनी योजना पर काम कर रही है। बीते एक साल में रेलवे क्षेत्र की निगरानी में दस गुना बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की अपनी कोशिशों के तहत भर्ती भी बढ़ाई है। शुरुआती चरण में भर्ती किए गए लोगों ने रेलवे स्टेशनों का दौरा किया, महत्वपूर्ण स्थानों की तस्वीरें लीं, सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया और जानकारी अपने हैंडलर्स तक पहुंचाई। जांच में सामने आया है कि कुछ भर्ती किए गए लोग महज 3,000 रुपये में इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तैयार थे।