विदेश नीति पर जेबी माथर का केंद्र पर निशाना, बोलीं- अमेरिका के सामने स्पष्ट नहीं भारत का रुख

कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने कहा कि विदेश नीति का अर्थ देश से जुड़े महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर फायदे और नुकसान का आकलन करने के बाद स्पष्ट रुख अपनाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कई ऐसे गलत समझौते किए हैं, जिनका नुकसान देश को उठाना पड़ रहा है। माथर ने कहा कि मौजूदा स्थिति में यह स्पष्ट नहीं है कि किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर भारत की वास्तविक प्राथमिकता और रुख क्या है।