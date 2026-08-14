Rain Alert: बारिश से बिगड़ेंगे हालात, झारखंड-ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बरसात, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट

जलभराव से निकलते वाहन। फोटो- आईएएनएस
नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त से मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की भी चेतावनी है। झारखंड और आसपास के गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर बने दबाव क्षेत्र के असर से पूर्वी और मध्य भारत में बारिश बढ़ने की संभावना है। 15 अगस्त को झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है।
हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख और उत्तराखंड में 15 से 20 अगस्त तक कई जगह बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 15 अगस्त को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 से 16 अगस्त और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16 से 20 अगस्त के बीच बारिश का दौर रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में 15 से 16 और 19 से 20 अगस्त, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में 15 से 16 तथा 18 से 19 अगस्त और उत्तराखंड में 18 से 20 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में 17 अगस्त और हिमाचल प्रदेश में 17 से 18 अगस्त को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है।
पश्चिमी मध्य प्रदेश में 15 से 18 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 15 से 18 अगस्त के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इन दोनों क्षेत्रों में 15 अगस्त को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। विदर्भ में 15 से 17 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में अगले कई दिनों तक बारिश का दौर रहने की संभावना है। बिहार में 16 से 19 अगस्त के दौरान कई जगह बारिश हो सकती है। झारखंड और ओडिशा में 15 से 18 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। बिहार में 15 से 19 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 15 अगस्त तथा 18 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। 16 से 17 अगस्त को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है।
अरुणाचल प्रदेश में 15 से 20 अगस्त तक कई जगह बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय में 16 से 20 अगस्त तथा नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 15 से 17 और 20 अगस्त को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 16 से 18 अगस्त और असम-मेघालय में 16 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अनुमान है। कोंकण और गोवा में 15 से 20 अगस्त तक कई जगह बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में 15 से 18 अगस्त के दौरान भारी बारिश की संभावना है। गुजरात क्षेत्र में 15 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है।
तटीय कर्नाटक में 15 से 20 अगस्त तक कई जगह बारिश होने का अनुमान है। केरल और माहे में 15 से 16 तथा 19 से 20 अगस्त को बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 15 अगस्त के बाद 19 से 20 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों तक गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।
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