Rain Alert: बारिश से बिगड़ेंगे हालात, झारखंड-ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बरसात, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट

पश्चिमी मध्य प्रदेश में 15 से 18 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 15 से 18 अगस्त के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इन दोनों क्षेत्रों में 15 अगस्त को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। विदर्भ में 15 से 17 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में अगले कई दिनों तक बारिश का दौर रहने की संभावना है। बिहार में 16 से 19 अगस्त के दौरान कई जगह बारिश हो सकती है। झारखंड और ओडिशा में 15 से 18 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। बिहार में 15 से 19 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 15 अगस्त तथा 18 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। 16 से 17 अगस्त को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है।