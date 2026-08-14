‘भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी समझना बड़ी भूल होगी’, NSA अजीत डोभाल ने दिया बड़ा बयान

Ajit Doval: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी समझना बड़ी भूल होगी। जरूरत पड़ने पर भारत जोखिम उठाने और परिणामों की चिंता किए बिना कड़ा जवाब देने की क्षमता रखता है। डोभाल ने ये बातें डिस्कवरी की आने वाली डॉक्यूसीरीज ‘डीक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर’ में कहीं हैं। इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला इंटरव्यू बताया जा रहा है। डोभाल ने कहा कि करीब 88 घंटे चले सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करना था। खास तौर पर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनका संबंध पहलगाम आतंकी हमले से बताया गया था।