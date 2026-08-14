14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

फ्लाइट रद्द होते ही भड़की महिला यात्री, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर 49 हजार रुपये की तोड़ दी संपत्ति; FIR दर्ज

Biju Patnaik Airport Passenger Ruckus: भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण रद्द होने के बाद महिला यात्री ने कथित तौर पर हंगामा किया और मॉनिटर, कीबोर्ड व पासपोर्ट स्वाइपिंग मशीन को नुकसान पहुंचाया। AAI के मुताबिक नुकसान करीब 49 हजार रुपये का है। पुलिस में शिकायत दर्ज कर महिला को अनियंत्रित यात्री घोषित किया गया।
2 min read
Google source verification

भुवनेश्वर

image

Ashib Khan

Aug 14, 2026

Biju Patnaik airport passenger ruckus

बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर महिला ने किया हंगामा (Photo-X @SBhalaji94)

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द होने के बाद एक महिला यात्री के हंगामे का मामला सामने आया है। दरअसल, फ्लाइट रद्द होने पर महिला गुस्सा हो गई और एयरपोर्ट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसकी कीमत करीब 49 हजार रुपये बताई जा रही है। मामले में एयरफील्ड थाने में महिला के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है।

शिकायत के मुताबिक, महिला यात्री की पहचान ममोनी खरात के रूप में हुई है। वह इंडिगो की फ्लाइट 6E 7352 से भुवनेश्वर से कोलकाता जाने वाली थी। तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट रद्द होने के बाद महिला कथित तौर पर अपना आपा खो बैठी और डिपार्चर लाउंज में हंगामा करने लगी।

CISF और एयरपोर्ट अधिकारियों की मौजूदगी में हंगामा

एयरफील्ड पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, यह घटना गुरुवार शाम करीब 6 बजे हुई। उस समय मौके पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), इंडिगो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अधिकारी मौजूद थे।

आरोप है कि महिला ने एयरपोर्ट परिसर में लगे मॉनिटर, कीबोर्ड और पासपोर्ट स्वाइपिंग मशीन को नुकसान पहुंचाया। AAI के मुताबिक, क्षतिग्रस्त उपकरणों की कुल अनुमानित कीमत करीब 49 हजार रुपये है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई करने और नुकसान की रकम महिला से वसूलने का अनुरोध किया है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

घटना का वीडियो सोसल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला और एयरपोर्ट कर्मचारियों के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। फ्लाइट रद्द होने के बाद एयरपोर्ट के अंदर कथित तौर पर तोड़फोड़ और हंगामे का दृश्य भी वीडियो में नजर आता है।

तकनीकी खराबी के चलते रद्द हुई थी फ्लाइट

इंडिगो ने बताया कि 13 अगस्त 2026 को भुवनेश्वर से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट 6E 7352 को विमान की अनिवार्य प्री-डिपार्चर जांच के दौरान तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद रद्द किया गया था।

एयरलाइन के मुताबिक, यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें नियमित अपडेट, रिफ्रेशमेंट, ठहरने की व्यवस्था और वैकल्पिक यात्रा या लागू नियमों के अनुसार पूर्ण रिफंड जैसे विकल्प उपलब्ध कराए गए थे।

इंडिगो ने कहा कि एक यात्री द्वारा एयरपोर्ट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद उसे अनियंत्रित यात्री (Unruly Passenger) घोषित किया गया और निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा और सुविधा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Aug 2026 05:43 pm

Published on:

14 Aug 2026 05:43 pm

Hindi News / National News / फ्लाइट रद्द होते ही भड़की महिला यात्री, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर 49 हजार रुपये की तोड़ दी संपत्ति; FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Explainer: भारत में 15 और पाकिस्तान में 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस? जानें फैक्ट

india pakistan independence day fact
राष्ट्रीय

गांधी उपनाम वाला कोई व्यक्ति इतनी शर्मनाक बात कह सकता है, सोच भी नहीं सकते, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार

Congress BJP Clash
राष्ट्रीय

Rain Alert: बारिश से बिगड़ेंगे हालात, झारखंड-ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बरसात, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट

Heavy Rain Alert
नई दिल्ली

भारतीय ड्रोन पर अमेरिका की टैरिफ मार, ट्रंप ने नहीं दी रियायती छूट,चुनिंदा देशों को मिली राहत

India US Trade Relations
राष्ट्रीय

88 घंटे चले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर पहली बार बोले NSA अजित डोभाल, डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री में हुआ खुलासा, बोले- भारत कमजोर नहीं

NSA Ajit Doval On Operation Sindoor
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.