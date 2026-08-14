फ्लाइट रद्द होते ही भड़की महिला यात्री, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर 49 हजार रुपये की तोड़ दी संपत्ति; FIR दर्ज

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द होने के बाद एक महिला यात्री के हंगामे का मामला सामने आया है। दरअसल, फ्लाइट रद्द होने पर महिला गुस्सा हो गई और एयरपोर्ट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसकी कीमत करीब 49 हजार रुपये बताई जा रही है। मामले में एयरफील्ड थाने में महिला के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है।