मानसून की विदाई से पहले अल नीनो दिखाएगा असली रंग, IMD ने दी बड़ी जानकारी

अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA ने अल नीनो को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके बाद से दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की नींद उड़ गई है। NOAA ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रशांत महासागर में विकसित हो रहा अल नीनो इतना ताकतवर हो सकता है कि यह 1950 के बाद अब तक दर्ज किए गए सभी अल नीनो को पीछे छोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी संभावना 70 फीसदी है, जिसे महज अटकलें कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है।