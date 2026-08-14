बंगाल में लाउडस्पीकर हटाने पर बवाल, 4 हजार मस्जिदों से हटे स्पीकर, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

लाउडस्पीकर हटाने की इस कार्रवाई पर मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहेर खान और जंगीपुर सांसद खलीलुर रहमान ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। सांसदों ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर इस प्रशासनिक कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है।

सांसदों का आरोप है कि पुलिस जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखा रही है और मस्जिद कमेटियों को बिना कोई समय दिए लाउडस्पीकर हटाने का दबाव बना रही है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि नियम-कानून का पालन हर धर्म के लिए समान रूप से होना चाहिए और किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।