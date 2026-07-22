TMC सांसद कल्याण बनर्जी लोकसभा से सस्पेंड, महिला सांसदों पर की कथित अभद्र टिप्पणी

प्रस्ताव पास होने के बाद, पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेनेटी ने सांसद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने को कहा। सूत्रों के अनुसार, इससे पहले विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर लोकसभा चैंबर में कल्याण बनर्जी की अपनी पार्टी के कुछ पूर्व साथियों और NCPI सांसदों के साथ तीखी बहस हुई थी। इस बहस में शामिल नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के सदस्यों में मिताली बाग, शताब्दी रॉय और काकोली घोष दस्तीदार शामिल थीं।