Road Accident: सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर-मंतर जा रहे सरगुजा के 2 युवक UP में सडक़ हादसे का शिकार, 1 की मौत

अंबिकापुर। नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सडक़ पर उतरी हुई है। इधर सोनम वांगचुक भी जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हुए थे। सोनम वांगचुक का समर्थन करने सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र निवासी 2 युवक बाइक पर सवार होकर दिल्ली जाने निकले थे। वे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचे थे कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे 26 वर्षीय एक (Road accident death) युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पूर्व युवकों ने सोशल मीडिया पर नीट पेपर लीक को लेकर सोनम वांगचुक के समर्थन में दिल्ली प्रस्थान करने को लेकर प्रचार-प्रसार भी किया गया था।