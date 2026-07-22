22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

अंबिकापुर

Road Accident: सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर-मंतर जा रहे सरगुजा के 2 युवक UP में सडक़ हादसे का शिकार, 1 की मौत

Road Accident in UP: 18 जुलाई की रात पल्सर बाइक पर सवार होकर निकले थे दोनों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुए सडक़ हादसे में एक की हो गई मौत, दूसरा घायल
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jul 22, 2026

Road accident

Sonam Wangchuk, सोनम वांगचुक के समर्थन में जारी किया था पोस्टर, युवक जिसकी मौत हुई (तीर का निशान (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सडक़ पर उतरी हुई है। इधर सोनम वांगचुक भी जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हुए थे। सोनम वांगचुक का समर्थन करने सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र निवासी 2 युवक बाइक पर सवार होकर दिल्ली जाने निकले थे। वे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचे थे कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे 26 वर्षीय एक (Road accident death) युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पूर्व युवकों ने सोशल मीडिया पर नीट पेपर लीक को लेकर सोनम वांगचुक के समर्थन में दिल्ली प्रस्थान करने को लेकर प्रचार-प्रसार भी किया गया था।

सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आरा के मिठूपारा निवासी दीपक सिंह कुसरो पिता गुनी राम कुसरो 26 वर्ष अपने अपने दोस्त बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम बटईकेला निवासी सूरजभान कुसरो 26 वर्ष के साथ शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक का समर्थन (Support of Sonam Wangchuk) करने दिल्ली के जंतर-मंतर जाने के लिए 19 जुलाई की रात पल्सर बाइक से निकला था। दिल्ली जाने से पूर्व बकायदा दोनों ने सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में कई पोस्ट भी किए थे।

उन्होंने दिल्ली जाने का समय रात 11 बजे ग्राम राधापुर से निर्धारित किया था। बताया जा रहा है कि दोनों उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली जा ही रहे थे कि 20 जुलाई की सुबह करीब 8.30 बजे अलीगढ़ के पास उनकी बाइक को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इससे बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पीछे बैठे दीपक सिंह की मौत (Death in Road accident) हो गई, जबकि सूरजभान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद वे शव लेने अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। युवक की मौत से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि सूरजभान सिंह के कहने पर ही दीपक दिल्ली जा रहा था।

Road accident in Aligarh: इन मुद्दों को लेकर हो रहा प्रदर्शन

दरअसल सोनम वांगचुक द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सरकार द्वारा जिम्मेदारी तय करना और संसद में इन मुद्दों पर चर्चा का आश्वासन की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी सेहत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें धरना स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया है।

इधर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा 21 जुलाई को संसद घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी थीं, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, वहीं प्रदर्शनकारियों के हमले में 50 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

Surguja Elephant Attack: सबसे महंगी सब्जी लेने जंगल गए दंपती पर हाथी ने किया हमला, पति का जबड़ा टूटा तो गिरकर पत्नी हुई घायल

ये भी पढ़ें
Elephant attack in Surguja

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Jul 2026 03:18 pm

Published on:

22 Jul 2026 03:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Road Accident: सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर-मंतर जा रहे सरगुजा के 2 युवक UP में सडक़ हादसे का शिकार, 1 की मौत

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikapur News: पढ़ाई से बचने छिप गया 6 वर्षीय बेटा, पुलिस खोजती हुई पहुंची तो मिला पड़ोसी के घर

Ambikapur news
अंबिकापुर

School Enrollment Festival: मंत्री ने बजाई स्कूल की घंटी, बच्चों को मिठाई खिलाकर कराया प्रवेश, कहा- मन लगाकर पढ़ें

School Enrollment Festival
अंबिकापुर

Ambikapur News: गांधीनगर थाना के पीछे बिक रही शराब, परेशान महिलाएं पहुंचीं कलेक्टर के पास, कहा- साहब, बंद करवाइए

Ambikapur news
अंबिकापुर

Kidnapping Case: अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से अपहृत 3 वर्षीय बालक 7 दिन बाद मिला, प्लेटफॉर्म पर सो गया था पिता

Kidnapping case
अंबिकापुर

Ambikapur-Delhi Train: अंबिकापुर-दिल्ली ट्रेन सप्ताह में चलनी है 2 दिन, लेकिन सेवा अब तक शुरु नहीं, रेलवे मंत्री को लिखा पत्र

Ambikapur-Delhi Train
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.