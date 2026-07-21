Kidnapping Case: अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से अपहृत 3 वर्षीय बालक 7 दिन बाद मिला, प्लेटफॉर्म पर सो गया था पिता

अंबिकापुर। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से 14 जुलाई को अपहृत 3 साल का मासूम बालक लावारिस हालत में ग्राम गंझाडांड में ग्रामीणों को मिला। ग्रामीणों ने बच्चे को रघुनाथपुर चौकी में पुलिस को सौंप दिया। बच्चे की पहचान रेलवे स्टेशन से अपहृत मासूम के रूप में की गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने बच्चे को अंबिकापुर रेलवे पुलिस (Ambikapur Railway police) को सौंप दिया है। बच्चा अपने पिता के साथ 14 जुलाई को पटना थाना क्षेत्र के डबरीपानी से मेमू टे्रेन से अंबिकापुर आया था। यहां वह नशे में प्लेटफॉर्म पर सो गया था। जब उसकी नींद खुली तो बेटा गायब था। उसने ट्रेन में पहचान बढ़ाकर साथ आए व्यक्ति पर बेटे का अपहरण करने की आशंका जताई थी। हालांकि अभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।